Шишин Сергей Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишин Сергей Як.

Шишин Сергей Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шишин Сергей Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, гор., Макарьев

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.