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Присяжнюк Василий Денисович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Присяжнюк Василий Денисович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Орский уезд, Новониколаевской

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