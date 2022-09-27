Володин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодин Михаил

Володин Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Володин Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Пудожский уезд, Боярская, д. Михайлов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.