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Ефремов Александр Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ефремов Александр Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, Поломской, д. К. .

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