Сухов Александр Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухов Александр Ив.

Сухов Александр Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сухов Александр Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Клинский уезд, Завидовской, д. Ельсино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.