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Рыбаков Степан Матвеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рыбаков Степан Матвеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Царёвококшайский уезд, Вараксинская, д. Ананикин

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