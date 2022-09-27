Житилев Егор Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖитилев Егор Федор.

Житилев Егор Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Житилев Егор Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Чердынский уезд, Гайнской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.