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Клешнев Александр Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клешнев Александр Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Ольшанская, д.Муховка

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