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Чистяков Осип Логин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чистяков Осип Логин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Холмский уезд, Зуевской, д. Церк. Сем.

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