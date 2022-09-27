Кочегаров Ив. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочегаров Ив. Ив.

Кочегаров Ив. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кочегаров Ив. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.