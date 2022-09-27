Андреев Степ. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Степ. Ант.

Андреев Степ. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андреев Степ. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Невельский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.