Сидорин Иван Венед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорин Иван Венед.

Сидорин Иван Венед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидорин Иван Венед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Шульбинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.