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Рубаницкий Влас Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рубаницкий Влас Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Коробчанск., с.Малин.

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