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Ветров Стеф. Филим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ветров Стеф. Филим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Орловский уезд, Лавровской.

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