Кузьмин Михаил Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Михаил Ив.

Кузьмин Михаил Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузьмин Михаил Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Каширский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.