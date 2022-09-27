Разно Нестор Иосиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазно Нестор Иосиф.

Разно Нестор Иосиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Разно Нестор Иосиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.