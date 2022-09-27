Васильев Иван Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Иван Яковл.

Васильев Иван Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васильев Иван Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Старицкий уезд, Перновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.