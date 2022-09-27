Новиков Григорий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Григорий Петров

Новиков Григорий Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новиков Григорий Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, г. Керчь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.