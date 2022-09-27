Хватков Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХватков Василий Владимирович

Хватков Василий Владимирович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хватков Василий Владимирович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, нижнеувельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.