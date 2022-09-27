Пугачев Ив. Сильв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугачев Ив. Сильв.

Пугачев Ив. Сильв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пугачев Ив. Сильв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Никулинск., Буковка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.