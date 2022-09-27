Бабанский Вас. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабанский Вас. Гавр.

Бабанский Вас. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бабанский Вас. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Обоянский уезд, Ольщанской, с. Пленка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.