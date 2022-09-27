Сташкевич Семен Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСташкевич Семен Дмитриев

Сташкевич Семен Дмитриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сташкевич Семен Дмитриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Бельский уезд, Клещельской вол., д. Д.-Воды

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.