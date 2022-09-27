Антипов Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипов Иван Андреев

Антипов Иван Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Антипов Иван Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Козельский уезд, Ботовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.