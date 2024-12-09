Винник Мина Онуфр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинник Мина Онуфр.

Винник Мина Онуфр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Винник Мина Онуфр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Засельская с.Ново-Алек.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.