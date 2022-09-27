Дружинский Илья Кирил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинский Илья Кирил.

Дружинский Илья Кирил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дружинский Илья Кирил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Тотемский уезд, д. Окуловской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.