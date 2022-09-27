Ахламов Степ. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхламов Степ. Дмитр.

Ахламов Степ. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ахламов Степ. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Ушаковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.