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Хотомлянский Давид Иилев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хотомлянский Давид Иилев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Приволянской

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