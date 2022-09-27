Курбатов Роман Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатов Роман Андреев

Курбатов Роман Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курбатов Роман Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Грайворонский уезд, Крюковской Крюково.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.