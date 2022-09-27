Ноговицин Никандр Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоговицин Никандр Емельянов

Ноговицин Никандр Емельянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ноговицин Никандр Емельянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, Ухтымской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.