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Бояндин Никита Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бояндин Никита Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Юсвинской

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