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Патрушев Афан. Перф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Патрушев Афан. Перф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тобольский уезд, Дубровной

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