Сабакар Елисей Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабакар Елисей Вас.

Сабакар Елисей Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сабакар Елисей Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Машевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.