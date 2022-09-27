Володарский Берко Меер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодарский Берко Меер.

Володарский Берко Меер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Володарский Берко Меер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Знаменская в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.