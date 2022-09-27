Плотников Степ. Лавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Степ. Лавр.

Плотников Степ. Лавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плотников Степ. Лавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Варюхинской в., д. Косогор.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.