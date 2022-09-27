Цемори Семен Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦемори Семен Афан.

Цемори Семен Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цемори Семен Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Тифлисский уезд, Колония Александ.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.