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Приданов Ник. Алексеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Приданов Ник. Алексеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, гор., Телав

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