Обухов Петр Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Петр Степанов

Обухов Петр Степанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Обухов Петр Степанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Уржумский уезд, Биляморской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.