Селезнев Тарас Ил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Тарас Ил.

Селезнев Тарас Ил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Селезнев Тарас Ил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Осельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.