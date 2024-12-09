Белик Федор Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелик Федор Филиппович

Белик Федор Филиппович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белик Федор Филиппович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Драбовской, д. Олимтадов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.