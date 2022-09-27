Баглай Варфоломей Кононов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаглай Варфоломей Кононов

Баглай Варфоломей Кононов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Баглай Варфоломей Кононов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Ст. Занов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.