Чепенец Ант. Уст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепенец Ант. Уст.

Чепенец Ант. Уст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чепенец Ант. Уст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Вилькомирский уезд, Оникштынской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.