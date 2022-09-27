Коротков Прок. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротков Прок. Ив.

Коротков Прок. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коротков Прок. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Телешовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.