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Озеров Иона Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Озеров Иона Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Спасский уезд, Левашевской

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