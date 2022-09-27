Старченко Денис Михайлов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарченко Денис Михайлов.

Старченко Денис Михайлов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Старченко Денис Михайлов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Селидовской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.