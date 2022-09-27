Бодров Иван Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодров Иван Макс.

Бодров Иван Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бодров Иван Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Павелецкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.