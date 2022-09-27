Пахомов Андрей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомов Андрей Семенов

Пахомов Андрей Семенов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пахомов Андрей Семенов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Б. Лазовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.