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Решетов Илья Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Решетов Илья Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Матвеевской, с. Миролюб.

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