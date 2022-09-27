Батрушевич Сергей Парфен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатрушевич Сергей Парфен.

Батрушевич Сергей Парфен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Батрушевич Сергей Парфен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Таболковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.