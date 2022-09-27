Скрытин Степ. Феофан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрытин Степ. Феофан.

Скрытин Степ. Феофан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скрытин Степ. Феофан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Данковский уезд, Тепловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.