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Литаенко Иван Емел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Литаенко Иван Емел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, Монастырской

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